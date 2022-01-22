Названа сумма возможного трансфера Траоре в «Тоттенхэм»

Атакующий полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре с большой долей вероятности пополнит ряды лондонского «Тоттенхэма» этой зимой. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Руди Галетти.

По данным журналиста, «шпоры» приготовили предложение «волкам» в размере 24 миллионов евро. Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Траоре, намерен в ближайшее время закрыть трансфер.

25-летний испанец выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Адама забил один гол в 19 поединках.

В настоящий момент «волки» идут восьмыми в таблице АПЛ, а «шпоры» занимают пятое место.