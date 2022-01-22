Тухель высказался о переговорах с Рюдигером

Переговоры между защитником Антонио Рюдигером и руководством «Челси» о новом контракте продолжаются. Об этом рассказал наставник английского коллектива Томас Тухель.

«Я уже говорил и могу повторить – Антонио нужен команде. Переговоры с ним ведутся, больше ничего не могу сказать», - передает слова немецкого специалиста клубная пресс-служба.

Действующее соглашение защитника с «пенсионерами» рассчитано до лета текущего года. Ранее клуб сделал предложение Рюдигеру, но игрока не устроила финансовая сторона сделки.

Если стороны так и не договорятся, немец может перейти в другой топ-клуб. Интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус».