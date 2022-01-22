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«Кто не верит, пусть убирается» - Раньери предупреждает игроков «Уотфорда»

22 Января 2022 • 04:34 Комментировать
Уотфорд
0:3
Норвич
окончен

«Уотфорд» крупно проиграл в домашнем матче «Норвичу», и Клаудио Раньери разъярен поведением своих игроков на поле. Это уже одиннадцатое поражение «шершней» в тринадцати матчах при итальянском специалисте, прославившем свое имя победой в АПЛ с «Лестером» в 2016 году.

 - Мы получили жесткий урок от «Норвича», они играли командно, а мы - индивидуалисты. Я должен извиниться перед фанами, потому что мы, конечно же, должны были выступить лучше. После первого пропущенного гола игроки растворились на поле, пропали. Так продолжать нельзя, потому что так мы падаем прямиком в Чемпионшип. Я хочу, чтобы игроки сражались за команду. Я верю в игроков и хочу, чтобы они тоже верили. Кто не верит - пусть убирается, - заявил Раньери, слова которого приводит BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд
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окончен Уотфорд 0:3 Норвич 2.00 3.50 3.80
22.01  15:30 Эвертон ... Астон Вилла 2.75 3.35 2.65
22.01  18:00 Лидс ... Ньюкасл 2.01 3.85 3.55
22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
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