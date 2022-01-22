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«Норвич» ушёл из зоны вылета, разгромив «Уотфорд»

22 Января 2022 • 01:05 Комментировать
Уотфорд
0:3
Норвич
окончен

Давно не побеждавшие аутсайдеры Премьер-лиги «Уотфорд» и «Норвич» бились за важнейшие три очка. Всё решилось после перерыва благодаря дублю Джоша Сарджента. В концовке «Уотфорд» остался вдесятером, к тому же автогол Юрая Куцки сделал счет разгромным - 3:0.

«Норвич» покинул зону вылета и отправил туда сегодняшнего соперника.

Протокол игры  
Уотфорд 0:3Норвич
  51'Сарджент Джош (0:1)
  

74'Сарджент Джош (0:2)

90'Куцка Юрай (0:3)

Бахманн ДаниэльФемения Кико  89' (Куцка Юрай (  89') Кабаселе КристианСамир КаэтаноКамара Ассан  84' (Сема Кен (  84') Клеверли Том  59' (Эрнандес Хуан (  59') Каембе ЭдоСиссоко МуссаДеннис Эммануэль   36'   78'Кинг ДжошуаПедро Жоао
Запасные: Нгакиа ДжеремиЭллиотт РобертФлетчер ЭшлиСьерральта ФрансискоМоррис ДжеймсТуфан Озан
Ганн ЭнгусАаронс МаксХэнли ГрантГибсон БенУильямс БрендонСарджент ДжошЛис-Мелу ПьеррСоренсен Якоб  21' (Маклин Кенни (  21'   38') Рашица МилотАйда АдамПукки Теэму  87' (Байрам Сэм (  87')
Запасные: Макговерн МайклЯннулис ДимитрисJonathan RoweКабак ОзанДауэлл КиранЦолис ХристосПлахета Пшемыслав
21 января. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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Норвич Уотфорд
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окончен Уотфорд 0:3 Норвич 2.00 3.50 3.80
22.01  15:30 Эвертон ... Астон Вилла 2.75 3.35 2.65
22.01  18:00 Лидс ... Ньюкасл 2.01 3.85 3.55
22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
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Сегодня, 22 Января
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