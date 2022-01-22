«Норвич» ушёл из зоны вылета, разгромив «Уотфорд»

Давно не побеждавшие аутсайдеры Премьер-лиги «Уотфорд» и «Норвич» бились за важнейшие три очка. Всё решилось после перерыва благодаря дублю Джоша Сарджента. В концовке «Уотфорд» остался вдесятером, к тому же автогол Юрая Куцки сделал счет разгромным - 3:0.

«Норвич» покинул зону вылета и отправил туда сегодняшнего соперника.