«Норвич» ушёл из зоны вылета, разгромив «Уотфорд»

Давно не побеждавшие аутсайдеры Премьер-лиги «Уотфорд» и «Норвич» бились за важнейшие три очка. Всё решилось после перерыва благодаря дублю Джоша Сарджента. В концовке «Уотфорд» остался вдесятером, к тому же автогол Юрая Куцки сделал счет разгромным - 3:0.
«Норвич» покинул зону вылета и отправил туда сегодняшнего соперника.
Протокол игры
|51'Сарджент Джош (0:1)
74'Сарджент Джош (0:2)
90'Куцка Юрай (0:3)
Бахманн Даниэль•Фемения Кико 89' (Куцка Юрай ( 89') •Кабаселе Кристиан•Самир Каэтано•Камара Ассан 84' (Сема Кен ( 84') •Клеверли Том 59' (Эрнандес Хуан ( 59') •Каембе Эдо•Сиссоко Мусса•Деннис Эммануэль 36' • 78'Кинг Джошуа•Педро Жоао
Ганн Энгус•Ааронс Макс•Хэнли Грант•Гибсон Бен•Уильямс Брендон•Сарджент Джош•Лис-Мелу Пьерр•Соренсен Якоб 21' (Маклин Кенни ( 21' ) • 38'Рашица Милот•Айда Адам•Пукки Теэму 87' (Байрам Сэм ( 87')
21 января. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
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