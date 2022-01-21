В дом игрока «Манчестер Юнайтед» проникли преступники, жена и дети успели спрятаться

Во время матча английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» в дом защитника «красных дьяволов» Виктора Линделофа проникли преступники. Супруга шведского футболиста успела спрятаться в комнате вместе с маленькими детьми, о чём она написала на своей страничке в «Инстаграме».

В результате инцидента никто не пострадал, но шокированная семья Виктора Линделофа была вынуждена отправиться в Швецию. Футболист тоже поехал побыть рядом с близкими, поэтому он не сыграет в субботнем матче против «Вест Хэма». Это уже подтвердил рулевой «красных дьяволов» Ральф Рангник.

«Манчестер Юнайтед» поддержал Виктора Линделофа и призвал фанатов, которым что-то известно о преступлении, обращаться в полицию.