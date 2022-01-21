«Манчестер Юнайтед» проиграл «Реалу» борьбу за Холанна

«МЮ» не станет бороться за звездного норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, утверждает ESPN. Манкунианцы решили выйти из гонки и сосредоточиться на других трансферах.

«Красные дьяволы» отказались от скандинава, поскольку тот собирается сделать выбор в пользу мадридского «Реала». На днях ходил слух, что Эрлинг провел переговоры с «королевским» клубом и дал согласие на переход.

При этом стоит отметить, что из борьбы за Холанна еще не вышел «Манчестер Сити», который давно нуждается в центральном нападающем. Боссы чемпиона АПЛ могут сделать выгодное предложение норвежцу, от которого будет трудно отказаться.