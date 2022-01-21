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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Реалу» борьбу за Холанна

21 Января 2022 • 13:53 Комментировать

«МЮ» не станет бороться за звездного норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, утверждает ESPN. Манкунианцы решили выйти из гонки и сосредоточиться на других трансферах.

«Красные дьяволы» отказались от скандинава, поскольку тот собирается сделать выбор в пользу мадридского «Реала». На днях ходил слух, что Эрлинг провел переговоры с «королевским» клубом и дал согласие на переход.

При этом стоит отметить, что из борьбы за Холанна еще не вышел «Манчестер Сити», который давно нуждается в центральном нападающем. Боссы чемпиона АПЛ могут сделать выгодное предложение норвежцу, от которого будет трудно отказаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанн
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