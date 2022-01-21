Кейн рассказал, что думает о работе Конте в «Тоттенхэме»

Один лидеров лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал работу наставника команды Антонио Конте.

«Нас тренирует один из лучших специалистов в мировом футболе. Антонио – очень требователен. Команда хорошо реагирует на его установки, все игроки усердно трудятся, чтобы достичь успеха. Это наша основная задача. Мы должны показать Конте, что способны вывести «Тоттенхэм» на самый высокий уровень», - приводит слова бомбардира Sly Sports.

Конте занял пост наставника «шпор» в ноябре минувшего года. С ним подписан контракт до лета 2023 года.

«Тоттенхэм», имея несколько игр в запасе, занимает пятое место в таблице АПЛ.