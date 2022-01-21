До конца января Танги Ндомбеле может перебраться из «Тоттенхэма» в «ПСЖ». Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что в ближайшие часы между клубами пройдёт новый этап переговоров по 25-летнему полузащитнику. Требование «шпор» якобы заключается в том, чтобы в период аренды «ПСЖ» выплачивал Ндомбеле 100% его зарплаты.

Танги Ндомбеле играет на «Тоттенхэм» с лета 2019 года после трансфера из «Лиона». В сезоне 2021/2022 француз провёл за лондонскую команду во всех турнирах 16 матчей. На счету игрока два гола и один результативный пас на партнёра.