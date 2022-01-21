Защитник «Ливерпуля» может перейти в команду Раньери

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс получил предложение от другого английского клуба. Как сообщает Evening Standard, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Уотфорд», борющийся за выживание в текущем сезоне.

Журналисты отмечают, что в подписании Натаниэля лично заинтересован главный тренер «шершней» Клаудио Раньери. Сам Филлипс не против сменить команду из-за отсутствия регулярной игровой практики.

В текущем розыгрыше АПЛ защитник на поле не появлялся. Его действующий контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.