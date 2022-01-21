Будущее Криштиану Роналду в последнее время стало обсуждаемой темой. Информации появляется много, а недовольство звёздного португальца своей заменой в игре с «Брентфордом» лишь подпитывает слухи.

С февраля исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» будет Ричард Арнольд. Одна из его первых задач будет заключаться в сохранении Криштиану Роналду в команде. «Красные дьяволы» рассчитывают не допустить отъезда португальца не только по игровым причинам. Манкунианцам важно иметь Роналду в своих рядах в июле, когда они впервые за три года отправятся в летнее турне. В «МЮ» понимают, что без Криштиану клуб будет менее привлекательным в США и сможет заработать значительно меньше. Об этом пишет Daily Star.

В обозримом будущем Ричард Арнольд планирует начать переговоры с Криштиану Роналду.