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​Девушка Роналду поведала, о чём она говорит с Криштиану дома

21 Января 2022 • 10:22 Комментировать

Возлюбленная звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о жизни с футболистом.

«Я не фанат футбола. Меня начал интересовать этот спорт, потому что мне интересно, чем занимается моя вторая половинка. Но правда в том, что дома мы не говорим о футболе, потому что я в этом не разбираюсь.

Мы говорим о себе, о заботе, о наших детях, о программах обучения, о путешествиях, о проектах, о бизнес-планах», - высказалась Родригес для El Pais.

Напомним, что в конце октября Криштиану Роналду демонстрировал снимок УЗИ – звёздная пара ждёт двойню.

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
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