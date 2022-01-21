​Девушка Роналду поведала, о чём она говорит с Криштиану дома

Возлюбленная звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о жизни с футболистом.

«Я не фанат футбола. Меня начал интересовать этот спорт, потому что мне интересно, чем занимается моя вторая половинка. Но правда в том, что дома мы не говорим о футболе, потому что я в этом не разбираюсь.

Мы говорим о себе, о заботе, о наших детях, о программах обучения, о путешествиях, о проектах, о бизнес-планах», - высказалась Родригес для El Pais.

Напомним, что в конце октября Криштиану Роналду демонстрировал снимок УЗИ – звёздная пара ждёт двойню.

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце лета прошлого года.