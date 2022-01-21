​Суперкомпьютер определил чемпиона АПЛ

С помощью суперкомпьютера была смоделирована итоговая турнирная таблица чемпионата Англии сезона 2021/2022. В виде инфографики таблицу показал таблоид The Sun.

По мнению машины, сенсации не случится, и титул Премьер-лиги защитит «Манчестер Сити». В топ-4 также оказались «Ливерпуль» (2 место), «Челси» (3) и «Тоттенхэм» (4).

В потенциальной еврокубковой зоне (тут всё зависит от результатов Кубка Англии), согласно прогнозу суперкомпьютера, оказались «Арсенал» (5), «Манчестер Юнайтед» (6) и «Вест Хэм» (7).

Что касается нижней части таблицы, то в зоне вылета разместились «Уотфорд» (18), «Бёрнли» (19) и «Норвич» (20).