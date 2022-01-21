«Челси» готов подписать Дембеле, которому указали на дверь в «Барселоне»

Лондонский «Челси» планирует оформить трансфер французского вингера Усмана Дембеле, которому указали на дверь в каталонской «Барселоне». Об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

«Пенсионеры» рассчитывают заполучить атакующего полузащитника бесплатно, поскольку его трудовой договор с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета текущего года. Ранее «Барселона» заявила, что намерена избавиться от Усмана этой зимой.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Дембеле провел шесть поединков, отметившись лишь двумя голевыми передачами. Он выступает за каталонцев с 2017 года.