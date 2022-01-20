Пару недель назад гладбахская «Боруссия» сообщила, что полузащитник команды Денис Закария не будет продлевать свой контракт. Таким образом, немцы пытаются продать хавбека зимой, чтобы выручить за него хотя-бы какие-то деньги.

Ранее среди претендентов назывались «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус». Однако туринцы уже покинули гонку, до сих пор не сумев распрощаться с Аароном Рэмзи и Артуром, а манкунианцы недавно окончательно потеряли интерес к швейцарцу – Ральф Рангник считает более подходящей кандидатурой Амаду Хайдара из «РБ Лейпцига», передает таблоид The Sun.

Скорее всего, Закария теперь начнет переговоры с «Баварией», так как мюнхенцы – единственные, кто по-прежнему желают оформить сделку, об этом рапортирует издание Bayern & Germany.