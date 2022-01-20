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«МЮ» потерял интерес к Закария, теперь «Бавария» - главный претендент слухи

20 Января 2022 • 23:52 Комментировать
Боруссия М
...
Унион Берлин
22.01 17:30

Пару недель назад гладбахская «Боруссия» сообщила, что полузащитник команды Денис Закария не будет продлевать свой контракт. Таким образом, немцы пытаются продать хавбека зимой, чтобы выручить за него хотя-бы какие-то деньги.

Ранее среди претендентов назывались «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус». Однако туринцы уже покинули гонку, до сих пор не сумев распрощаться с Аароном Рэмзи и Артуром, а манкунианцы недавно окончательно потеряли интерес к швейцарцу – Ральф Рангник считает более подходящей кандидатурой Амаду Хайдара из «РБ Лейпцига», передает таблоид The Sun.

Скорее всего, Закария теперь начнет переговоры с «Баварией», так как мюнхенцы – единственные, кто по-прежнему желают оформить сделку, об этом рапортирует издание Bayern & Germany.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах Денис Закария
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