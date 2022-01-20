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Названо условие перехода Дембеле в «Манчестер Юнайтед» слухи

20 Января 2022 • 16:19 Комментировать (2)

В четверг в «Барселоне» официально сообщили о том, что форвард Усман Дембеле был выставлен на трансфер. По словам директора клуба Матеу Алемани, «сине-гранатовые» рассчитывают только на преданных игроков, а Дембеле не пожелал продлевать контракт.

Одним из главных претендентов на Усмана Дембеле является «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы подписать француза этой зимой при одном условии – если «Барселона» согласится отпустить его бесплатно.

Учитывая финансовые проблемы, «Барселона» вряд ли согласится расстаться с Усманом Дембеле без получения за футболиста компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Января 2022 в 17:21
Забирайте бесплатно ... Был у вас один эгоист - будет два... Хе-хе...
Misha_diablo_football
20 Января 2022 в 16:41
Тупые олухи эти функционеры Барсы Дембеле осталось играть пять месяцев, лишь теперь они задумались над его продажей да ещё с громадной з/п...
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