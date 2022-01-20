В четверг в «Барселоне» официально сообщили о том, что форвард Усман Дембеле был выставлен на трансфер. По словам директора клуба Матеу Алемани, «сине-гранатовые» рассчитывают только на преданных игроков, а Дембеле не пожелал продлевать контракт.

Одним из главных претендентов на Усмана Дембеле является «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы подписать француза этой зимой при одном условии – если «Барселона» согласится отпустить его бесплатно.

Учитывая финансовые проблемы, «Барселона» вряд ли согласится расстаться с Усманом Дембеле без получения за футболиста компенсации.