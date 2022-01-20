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Карлос настаивает, что останется в «Севильи»

20 Января 2022 • 15:44 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
22.01 18:00

Защитник «Севильи» Диего Карлос опровёрг слухи о своём возможном перехода в «Ньюкасл». По словам бразильца, он останется в своём нынешнем клубе и проведет там еще много времени.

«Я проведу здесь ещё много времени», – заявил футболист в беседе с журналистом El Chiringuito. После этого слова бразильца также подтвердил ассистент главного тренера «Севильи» Пабло Санс, заявив, что Карлос останется в команде как минимум до конца сезона.

Отметим, что кроме «Ньюкасла» Диего Карлоса связывали с переходом в не названные клубы из Англии и Италии. По сообщениям различных источников, «Севилья» оценивает своего футболиста в сумму свыше 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Севилья Диего Карлос
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ЛИДС НЬЮКАСЛ
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