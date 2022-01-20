Судя по всему, Джесси Лингард не покинет «Манчестер Юнайтед» до закрытия зимнего трансферного окна. Манкунианский клуб отклонил уже третье предложение, о чём рассказывает на страницах своего сайта BBC.

На этот раз «Манчестер Юнайтед» сказал «нет» «Ньюкаслу». Борющийся за сохранение прописки в Премьер-лиге клуб хотел взять 29-летнего полузащитника в аренду.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отказывал «Тоттенхэму» и «Вест Хэму». В случае с этими клубами отказ объясняется тем, что они являются конкурентами «красных дьяволов» в борьбе за места в зоне Лиги чемпионов.

В сезоне 2021/2022 Джесси Лингард провёл 14 матчей. Полузащитник забил два гола и отдал один голевой пас.