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«Манчестер Юнайтед» отказал уже трём клубам в переходе Лингарда слухи

20 Января 2022 • 15:15 Комментировать

Судя по всему, Джесси Лингард не покинет «Манчестер Юнайтед» до закрытия зимнего трансферного окна. Манкунианский клуб отклонил уже третье предложение, о чём рассказывает на страницах своего сайта BBC.

На этот раз «Манчестер Юнайтед» сказал «нет» «Ньюкаслу». Борющийся за сохранение прописки в Премьер-лиге клуб хотел взять 29-летнего полузащитника в аренду.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отказывал «Тоттенхэму» и «Вест Хэму». В случае с этими клубами отказ объясняется тем, что они являются конкурентами «красных дьяволов» в борьбе за места в зоне Лиги чемпионов.

В сезоне 2021/2022 Джесси Лингард провёл 14 матчей. Полузащитник забил два гола и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард трансферы футбола - зима 2022
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