​В Италии вспомнили, как Роналду уехал со стадиона после замены

В среду вечером Криштиану Роналду напомнил, что он не привык к замене по ходу матча. Звёздный португалец не понял решение Ральфа Рангника и на эмоциях даже бросил на землю куртку.

Для Football Italia эта ситуация стала поводом для того, чтобы вспомнить, как в ноябре 2019 года Криштиану Роналду так расстроился из-за своей замены, что уехал со стадиона ещё до финального свистка. Тогда «Ювентус» играл против «Милана», а рулевым туринцев был Маурицио Сарри.

В текущем сезоне за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 22 матча. В них португальский форвард забил 14 голов и отдал 3 голевых паса.

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