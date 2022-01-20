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​В Италии вспомнили, как Роналду уехал со стадиона после замены

20 Января 2022 • 14:38 Комментировать

В среду вечером Криштиану Роналду напомнил, что он не привык к замене по ходу матча. Звёздный португалец не понял решение Ральфа Рангника и на эмоциях даже бросил на землю куртку.

Для Football Italia эта ситуация стала поводом для того, чтобы вспомнить, как в ноябре 2019 года Криштиану Роналду так расстроился из-за своей замены, что уехал со стадиона ещё до финального свистка. Тогда «Ювентус» играл против «Милана», а рулевым туринцев был Маурицио Сарри.

В текущем сезоне за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 22 матча. В них португальский форвард забил 14 голов и отдал 3 голевых паса.  

​Рангник раскрыл свои слова недовольному Роналду после замены

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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