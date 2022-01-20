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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Арсенала» будет играть на правах аренды в Серии А официально

20 Января 2022 • 13:43 Комментировать

Центральный защитник Пабло Мари сменил английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А. 28-летний испанец, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», будет выступать в аренде за «Удинезе». Об этом отрапортовала пресс-служба «чёрно-белых».

Стороны поставили подписи под краткосрочным соглашением, рассчитанным до окончания нынешнего сезона.

Аренда Мари связана с тем, что защитник не получает стабильной игровой практики в стане «канониров». Испанец поучаствовал всего в двух поединках нынешнего сезона чемпионата Англии, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Арсенал Лондон Пабло Мари
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