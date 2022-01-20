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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» шокировал «Ювентус» ценой на Марсьяля

20 Января 2022 • 09:47 Комментировать

«МЮ» удивил своими требованиями по аренде французского нападающего Антони Марсьяля. Как стало известно журналистам Sport Mediaset, руководство манкунианского гранда запросило за полугодичную аренду форварда 12 миллионов евро. Это заявление отпугнуло потенциальных работодателей.

Ранее журналисты сватали Марсьяля в туринский «Ювентус», однако «старая синьора» не собирается удовлетворять высокие запросы «Юнайтед». Также сообщалось об интересе к французу со стороны «Севильи» и «Ньюкасла».

В этом сезоне Антони получает мало игровой практики. Он принял участие в семи матчах АПЛ и забил лишь один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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