Зинченко принял решение о своём будущем

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял решение относительно своего будущего. Об этом сообщается в телеграм-канале vZbirna.

Как информирует источник, 25-летний футболист намерен подписать новое трудовое соглашение с английским топ-клубом. Информация о его переговорах с севильским «Бетисом» не соответствует действительности.

Новая сделка между сторонами может быть оформлена в ближайшее время.

В сезоне-2021/2022 Александр сыграл 12 поединков в составе «Манчестер Сити», в которых отметился двумя ассистами. Срок действия его контракта истекает летом 2024 года.