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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник прокомментировал гневную реакцию Роналду на замену

20 Января 2022 • 08:09 Комментировать

Рулевой «МЮ» Ральф Рангник высказался о недовольстве Криштиану Роналду во время замены в поединке Премьер-лиги против «Брентфорда».

«Я был рад задействовать Криштиану в этой встрече, но при этом мне не хотелось повторить ошибки, допущенные в игре с «Астон Виллой». Тогда мы не перешли на игру в пять защитников и лишились победы. В этом матче был аналогичный сценарий, и я решил перестраховаться.

Возможно, Роналду когда-то станет тренером и посмотрит на игру под другим углом. Наставник всегда принимает решения в интересах всей команды», - передает слова немецкого тренера BBC Sport.

Матч завершился победой «Юнайтед» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Ральф Рангник
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