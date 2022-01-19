Роналду сыграет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче против «Брентфорда»

Криштиану Роналду включен в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на перенесенный матч с «Брентфордом». Это отложенная игра семнадцатого тура. Роналду возвращается на поле после того, как пропустил два матча с «Астон Виллой» в Кубке Англии и английской Премьер-лиге.

Кроме того, в последнее время пресса полнится слухами о конфликтной атмосфере в «Манчестер Юнайтед», генератором которой нередко называют именно недовольного игрой и результатами команды португальца. Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, покинув после трех лет выступлений туринский «Ювентус».