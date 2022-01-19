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Роналду сыграет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче против «Брентфорда»

19 Января 2022 • 22:36 Комментировать

Криштиану Роналду включен в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на перенесенный матч с «Брентфордом». Это отложенная игра семнадцатого тура. Роналду возвращается на поле после того, как пропустил два матча с «Астон Виллой» в Кубке Англии и английской Премьер-лиге.

Кроме того, в последнее время пресса полнится слухами о конфликтной атмосфере в «Манчестер Юнайтед», генератором которой нередко называют именно недовольного игрой и результатами команды португальца. Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, покинув после трех лет выступлений туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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19.01  23:00 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 4.70 3.70 1.78
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