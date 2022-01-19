АПЛ пересмотрит правила, связанные с COVID-19 после 23 тура

Футбольная Ассоциация готова пересмотреть правила, связанные с COVID-19 по окончанию 23 тура АПЛ. Отметим, что до с 23 января по 8 февраля в чемпионате состоится небольшая зимняя пауза, которая даст руководству лиги время на пересмотр текущих правил.

Отметим, что ранее из-за коронавируса был отменён ряд матчей АПЛ. Решение о переносе лондонского дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» и вовсе было принято при том, что у «канониров» был всего один заражённый. В остальном же кадровые проблемы клуба были связаны с травмами, дисквалификациями и отъездом некоторых игроков на Кубок Африки.

О том, какие решения могут быть приняты после небольшой зимней паузы пока не сообщается.