Роналду назвал условие досрочного ухода из «Манчестер Юнайтед»

Португалец Криштиану Роналду недоволен игрой команды в текущем сезоне английской Премьер-лиги. 36-летний нападающий уже назвал условие, при котором может досрочно расторгнуть сотрудничество с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает таблоид The Sun, на днях агент звездного форварда провел встречу с Ричардом Арнольдом, которого должны утвердить на посту исполнительного директора «красных дьяволов». Представитель КриРо заявил, что его клиент обеспокоен нынешним положением команды. По словам агента, Роналду примет решение об уходе, если манкунианцы не квалифицируются в Лигу чемпионов.

В настоящий момент «МЮ» идет на седьмом месте в таблице Премьер-лиги. Клуб отстает от четвертой строчки на пять баллов.

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