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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду назвал условие досрочного ухода из «Манчестер Юнайтед»

19 Января 2022 • 14:01 Комментировать (3)

Португалец Криштиану Роналду недоволен игрой команды в текущем сезоне английской Премьер-лиги. 36-летний нападающий уже назвал условие, при котором может досрочно расторгнуть сотрудничество с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает таблоид The Sun, на днях агент звездного форварда провел встречу с Ричардом Арнольдом, которого должны утвердить на посту исполнительного директора «красных дьяволов». Представитель КриРо заявил, что его клиент обеспокоен нынешним положением команды. По словам агента, Роналду примет решение об уходе, если манкунианцы не квалифицируются в Лигу чемпионов.

В настоящий момент «МЮ» идет на седьмом месте в таблице Премьер-лиги. Клуб отстает от четвертой строчки на пять баллов.

Девушка Роналду рассказала, в чём состоит сложность отношений с Криштиану

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
19 Января 2022 в 14:30
Я все не пойму чего они так замарачиваются обьявили бы сразу, мол буду играть в команде которая будет в финале.
Alex1972
19 Января 2022 в 14:29
Зачем ждать, можешь уже сразу валить... Хе-хе...
CELTIC FROST
19 Января 2022 в 14:23
Та не. Хлавное условие - чтобы его картофельное величество алекс-масясь был доволен)
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