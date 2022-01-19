Трое недостойных: Рангник назвал футболистов, не соответствующих уровню «Манчестер Юнайтед»

Наставник «МЮ» Ральф Рангник провел встречу с боссами клуба. В ходе общения немецкий специалист обозначил нескольких футболистов, не дотягивающих до уровня такого клуба, как «Юнайтед».

Как сообщил посредством твиттер-аккаунта журналист Грэм Бэйли, тренер недоволен уровнем оборонительной линии команды. По мнению Рангника, защитники Гарри Магуайр, Аарон Уан-Биссака и Люк Шоу не заслуживают выступать в футболке «красных дьяволов». Немец призвал руководство пригласить более квалифицированных футболистов в защитную линию.

«Манчестер Юнайтед» показывает неудачные результаты в текущем розыгрыше АПЛ. Клуб занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с потенциальным преемником Рангника