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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Трое недостойных: Рангник назвал футболистов, не соответствующих уровню «Манчестер Юнайтед»

19 Января 2022 • 13:28 Комментировать

Наставник «МЮ» Ральф Рангник провел встречу с боссами клуба. В ходе общения немецкий специалист обозначил нескольких футболистов, не дотягивающих до уровня такого клуба, как «Юнайтед».

Как сообщил посредством твиттер-аккаунта журналист Грэм Бэйли, тренер недоволен уровнем оборонительной линии команды. По мнению Рангника, защитники Гарри Магуайр, Аарон Уан-Биссака и Люк Шоу не заслуживают выступать в футболке «красных дьяволов». Немец призвал руководство пригласить более квалифицированных футболистов в защитную линию.

«Манчестер Юнайтед» показывает неудачные результаты в текущем розыгрыше АПЛ. Клуб занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с потенциальным преемником Рангника

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Люк Шоу Гарри Магуайр Аарон Уан-Биссака
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