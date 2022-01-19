Девушка Роналду высказалась об очередной награде Криштиану

Модель Джорджина Родригес, которая является девушкой португальского форварда Криштиану Роналду, высказалась об очередной награде своего возлюбленного. Нападающий стал обладателем специальной награды от ФИФА за бомбардирский рекорд на международном уровне.

«Спецнаграда от ФИФА. Лучший голеадор в истории. Пусть всевышний и дальше благословляет тебя. Ты уникален. Спасибо за всю ту радость, которую даришь нам. Ты учишь нас тому, что такое целеустремленность. Мы тебя любим», - гласит сообщение девушки в инстаграм-аккаунте.

Роналду в прошлом году установил рекорд по голам на уровне сборных. На его счету 115 голов. У предыдущего рекордсмена – иранца Али Даеи – 109 забитых мячей.