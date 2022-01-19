Опубликована провальная статистика «Челси» в АПЛ

Спад в результатах лондонского «Челси» прослеживается невооруженным взглядом. Подопечные Томаса Тухеля проводят неудачный отрезок сезона в английском чемпионате.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Squawka Football, «пенсионеры» отпраздновали победу лишь в трех из 11 последних матчей Премьер-лиги. Лондонцы смогли выиграть у «Уотфорда», «Лидса» и «Астон Виллы». В шести матчах «Челси» сыграл вничью, а две встречи и вовсе проиграл.

Напомним, что в последнем поединке, состоявшемся накануне, подопечные Тухеля в очередной раз потеряли очки. Лондонцы расписали мировую с «Брайтоном», завершив матч вничью со счетом 1:1.