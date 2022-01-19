«Ньюкасл» близок к трансферу очередного новичка

Защитник Диего Карлос близок к уходу из «Севильи» и переходу в «Ньюкасл». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно источнику, английский клуб намерен побыстрее оформить сделку. «Сороки» уже провели переговоры с бразильским игроком и согласовали с ним долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на четыре года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит порядка 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Диего принял участие в 19 поединках, отметившись двумя забитыми мячами. В пассиве защитника одна желтая карточка и одно удаление.