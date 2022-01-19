Артур хочет покинуть «Ювентус» и продолжить карьеру в АПЛ

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» Артур Мело, ныне являющийся игроком туринского «Ювентуса», хочет продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Главным претендентом на бразильского футболиста считается лондонский «Арсенал». В настоящий момент клубы договариваются об условиях трансфера.

Артур надеется, что стороны смогут согласовать его переход до закрытия январского трансферного окна.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии бразилец провел восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.