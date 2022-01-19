Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артур хочет покинуть «Ювентус» и продолжить карьеру в АПЛ

19 Января 2022 • 08:59 Комментировать

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» Артур Мело, ныне являющийся игроком туринского «Ювентуса», хочет продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Главным претендентом на бразильского футболиста считается лондонский «Арсенал». В настоящий момент клубы договариваются об условиях трансфера.

Артур надеется, что стороны смогут согласовать его переход до закрытия январского трансферного окна.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии бразилец провел восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Артур Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.01  22:30 Лестер ... Тоттенхэм 3.15 3.50 2.25
19.01  23:00 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 4.70 3.60 1.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Января
10:29 · Англия. Премьер-лига
Вернер оценил шансы «Челси» в борьбе за чемпионство
10:11 · Англия. Премьер-лига
Девушка Роналду высказалась об очередной награде Криштиану
09:34 · Англия. Премьер-лига
Опубликована провальная статистика «Челси» в АПЛ
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к трансферу очередного новичка
08:59 · Англия. Премьер-лига
Артур хочет покинуть «Ювентус» и продолжить карьеру в АПЛ
08:32 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Кьяеру в АПЛ
08:24 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Марсьяля в «Ювентус» под угрозой срыва
08:09 · Англия. Премьер-лига
Левандовски объяснил, почему выбрал Жоржиньо лучшим футболистом года 1
05:18 · Англия. Премьер-лига
Томас Тухель прокомментировал блеклый результат «Челси» в матче с «Брайтоном»
05:02 · Англия. Премьер-лига
Луис Суарес жаждет воссоединиться с Джеррардом в «Астон Вилле»
04:43 · Англия. Премьер-лига
Балотелли получил предложение вернуться в АПЛ 1
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не дал себя обыграть «Челси» 1
18 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отверг предложения «Ньюкасла» по Вейналдуму
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать Танганга
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Челси» - 1:1 (закончен)
Все новости
Рекомендуем