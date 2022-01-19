Трансфер Марсьяля в «Ювентус» под угрозой срыва

Трансфер нападающего «МЮ» Антони Марсьяля в туринский «Ювентус» может не состояться. Игрок ранее заявил о готовности присоединиться к итальянскому гранду, однако у «старой синьоры» есть по этому поводу свое мнение. Его озвучил гендиректор клуба Маурицио Арривабене.

«Мы не можем пойти на предложенные «МЮ» условия. Полная выплата заработной платы – такое условие нам не подходит. «Ювентус» не может позволить себе такую сделку. Пока не было никаких продвижений в переговорах, «Юнайтед» не планирует делать нам скидку», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось, что «Юве» рассматривает вариант с арендой Марсьяля до конца сезона.