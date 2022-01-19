Левандовски объяснил, почему выбрал Жоржиньо лучшим футболистом года

Звездный форвард Роберт Левандовски объяснил свой выбор в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА. Польский голеадор поставил на первое место опорного полузащитника «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

«Он выиграл много трофеев в прошлом году, а это является серьезным аргументом для меня. 2021 год получился для него сумасшедшим. Кроме того, Жоржиньо забил немало важных голов, хотя играет на позиции «шестерки», - передает слова Роберта журналист Низаар Кинсела в твиттер-аккаунте.

Напомним, что Левандовски стал обладателем награды от ФИФА. В опросе он опередил Лионеля Месси всего на четыре балла.