Балотелли получил предложение вернуться в АПЛ

Итальянский нападающий Марио Балотелли ныне выступает на задворках большого футбола - в не самом сильном турецком клубе «Адана Демирспор». Однако сейчас, как сообщает Inside Football, Балотелли получил неожиданное предложение вернуться в английскую Премьер-лигу. Опального итальянского нападающего приглашает в свой состав «Ньюкасл».

При этом «сорокам» необходимо будет заплатить относительно высокую цену за услуги 31-летнего Балотелли - его нынешнее соглашение с «Адана Демирспор» рассчитано аж до 2024 года.

Ранее Марио уже выступал в АПЛ, причем в куда более известных «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». В общей сложности Марио забил в АПЛ 21 гол.