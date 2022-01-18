«Вулверхэмптон» хочется арендовать Пуча

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает SPORT, в услугах молодого футболиста заинтересован «Вулверхэмптон», который попытался арендовать футболиста с обязательным правом выкупа летом, но получил отказ от «каталонцев».

22-летний испанец принял участие в двенадцати матчах «Барселоны» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Пуча с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро. Отметим, что Рики является воспитанником «Барселоны».