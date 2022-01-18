Ремзи может перейти в «Кристал Пэлас»

«Ювентус» продолжает работать над трудоустройством полузащитника Аарона Ремзи.

Как сообщает Calciomercato.com, валлиец уже отклонил предложения «Ньюкасла», «Вулверхэмптона» и «Бёрнли». Отмечается, что одним из вариантов продолжения карьеры для Ремзи является «Кристал Пэлас», который возглавляет бывший полузащитник «Ювентуса» Патрик Вийера.

Стоит заметить, что «Ювентус» готов взять на себя большую часть зарплаты Ремзи.

31-летний полузащитник сборной Уэльса принял участие лишь в пяти матчах итальянского клуба в нынешнем сезоне, проведя на поле в общей сложности чуть больше ста минут, но голевыми действиями не отметился.