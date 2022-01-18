Диего Карлос хочет перейти в «Ньюкасл»

Защитник «Севильи» Диего Карлос может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Sky Sports Кейт Дауни, бразилец уведомил президента «Севильи» о своем желании перейти в «Ньюкасл». Клубы активно ведут переговоры о трансфере Карлоса, сумма трансфера может составить 36 миллионов евро.

28-летний защитник сыграл 28 матчей за «Севилью» в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами. Контракт бразильца с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Карлос перешёл в «Севилью» два сезона назад из «Нанта», испанцы заплатили за защитника около пятнадцати миллионов евро.