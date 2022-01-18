Мари прошёл медицинское обследование для «Удинезе»

Защитник «Арсенала» Пабло Мари остаток сезона проведёт в Италии.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», испанский футболист близок к переходу в «Удинезе» на правах аренды. Мари уже прошёл медицинское обследование и должен присоединиться к новому клубу в ближайшее время.

28-летний защитник принял участие лишь в трёх матчах «канониров» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт Мари с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в пять миллионов евро.

«Удинезе» занимает лишь пятнадцатое место в турнирной таблице Серии А.