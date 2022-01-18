​Муамба, переживший остановку сердца: «Сложно представить, как я буду смотреть за игрой Эриксена»

Кристиан Эриксен, который на Евро-2020 перенёс остановку сердца во время матча, собирается вернуться в футбол. На этот счёт высказался Фабрис Муамба – экс-игрок «Ньюкасла», переживший остановку сердца в 2012 году. Тогда выяснилось, что сердце Муамба не билось на протяжении 78 минут. К счастью, Фабриса спасли, хотя ему пришлось повесить бутсы на гвоздь.

«Думаю, вы понимаете, почему я обеспокоен. Как человеку, который перенёс остановку сердца на поле, мне сложно представить, как я буду смотреть за игрой Эриксена», - высказался Муамба для The Times.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен может подписать контракт с «Брентфордом».