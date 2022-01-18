​В АПЛ заболеваемость коронавирусом продолжает спадать

В декабре-январе более 20 матчей Премьер-лиги Англии переносились из-за вспышек коронавируса в клубах. Впрочем, ситуация постепенно стабилизируется. За неделю с 10 по 16 января в клубах АПЛ было выявлено 33 случая заражения. Это самый низкий показатель за последние полтора месяца. Количество заражений спадает уже третью неделю подряд, что даёт надежду на то, что переносить матчи больше не понадобится.

Ранее появилась информация о том, что «Арсенал» и «Ливерпуль» могут не сыграть в четверг, 20 января, в ответном полуфинале Кубка английской лиги из-за кадровой ситуации с лондонском клубе.