В настоящий момент Фил Фоден вовсю играет за первую команду «Манчестер Сити», но в начале 2010-х годов он занимался в академии и лишь мечтал дорасти до игрока основы. Журналисты раскопали давнее видео, на котором 10-летний Фоден высказывается по поводу нападающего Марио Балотелли. В то время итальянский игрок защищал цвета «горожан».

«Он хороший игрок, но у него плохое отношение к делу за пределами поля», - так ответил юный Фоден на вопрос итальянского журналиста о том, что он думает о Балотелли.

Цвета «Манчестер Сити» Марио Балотелли защищал в 2010-2013 годах. В настоящий момент итальянец представляет турецкий «Адана Демирспор».

10 year old @PhilFoden giving his thoughts on then Man City player Mario Balotelli pic.twitter.com/U4DiczOK4J