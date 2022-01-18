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​Ляказетт сказал «нет» «Ньюкаслу» - он не хочет бороться за выживание слухи

18 Января 2022 • 14:36 Комментировать

«Ньюкасл» борется за выживание и ищет возможности для усиления состава в зимнее трансферное окно. У клуба есть финансы, осенью «сороки» были выкуплены консорциумом с суверенным фондом Саудовской Аравии во главе, но текущее турнирное положение создаёт проблемы. Так, например, нападающий Александр Ляказетт сказал «Ньюкаслу» «нет», несмотря на щедрое предложение. Как сообщает TuttoMercatoWeb, француз не захотел бороться за выживание в Премьер-лиге и пока остаётся в «Арсенале». Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до завершения текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Александр Ляказетт трансферы футбола - зима 2022
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