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«Атлетико» и два клуба Серии А поборются за полузащитника «Тоттенхэма»

18 Января 2022 • 13:32 Комментировать

Не угасают слухи о возможном уходе хавбека Танги Ндомбеле из лондонского «Тоттенхэма» в текущее трансферное окно. Инсайдеру Экрему Конуру стало известно, какие варианты в данный момент есть у 25-летнего французского полузащитника.

На игрока претендуют несколько европейских клубов. В списке потенциальных работодателей называются мадридский «Атлетико», а также итальянские «Наполи» и «Рома». Рыночная стоимость Танги оценивается в 38 миллионов евро.

Ндомбеле играет в составе «шпор» с июля 2019 года. Он связан контрактными обязательствами с клубом до конца сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Наполи Танги Ндомбеле
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