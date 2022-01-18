Владелец «Эвертона» готов продать клуб

Нынешний владелец «Эвертона» Фархад Мошири, которому принадлежат 90 процентов акций, задумался о продаже клуба. Такой информацией поделились журналисты таблоида The Sun.

Мошири решил выставить клуб на продажу, поскольку «ириски» могут вскоре столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, утверждает источник. Владелец понимает, что в таком случае ему будет крайне нелегко найти покупателя.

Стоимость мерсисайдского клуба оценивается в 350 миллионов фунтов. Мошири вложил в развитие команды порядка 450 миллионов.

В этом сезоне «Эвертон» показывает неудовлетворительные результаты, из-за чего в отставку был отправлен Рафаэль Бенитес. После 19 матчей команда идет 16-й в таблице АПЛ.