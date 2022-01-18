Рангник хочет замять конфликт с Марсьялем

Рулевой «МЮ» Ральф Рангник хочет наладить отношения с нападающим Антони Марсьялем, с которым у него недавно возникло недопонимание. Немецкий тренер пообщался с игроком и объяснил свою позицию, информирует ESPN.

На днях СМИ сообщили, что наставник обвинил француза в нежелании ехать на гостевой матч чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы» (2:2). Однако в личной беседе с Марсьялем Рангник заявил, что пресса неправильно истолковала его слова. По словам Ральфа, он говорил не о нежелании, а о том, что Антони не знает, сможет ли выйти на поле.

Специалист дал понять подопечному, что хочет закрыть конфликт и наладить рабочие отношения.