​С Лэмпарда сняли обвинения в нарушении ПДД

С экс-игрока и тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда были сняты обвинения в нарушении правил дорожного движения. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

В апреле прошлого года Лэмпард был заснят на видео – он использовал мобильный телефон за рулём, что запрещено правилами. Несмотря на наличие видео, доказательств для наказания известного в прошлом футболиста оказалось недостаточно.

Стоит отметить, что Лэмпард в рамках этого дела нанимал адвоката Ника Фримена, имеющего прозвище «Мистер Лазейка». Этот адвокат специализируется на защите известных людей в делах с обвинениями в нарушении ПДД.