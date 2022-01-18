Роналду рассказал, сколько ещё планирует играть

Центрфорвард «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью после получения специальной награды от ФИФА. Нападающему вручили премию за рекорд по забитым мячам на международном уровне.

«Скоро я отпраздную свое 37-летие [5 февраля – прим. редакции]. Я по-прежнему прекрасно себя чувствую. Буду продолжать усердно трудиться, ведь очень люблю эту игру.

Мои планы на будущее? Хотелось бы играть еще 4-5 лет. Если хорошо ухаживать за своим телом, оно отблагодарит вас», - цитирует 36-летнего бомбардира таблоид Daily Mail.

В прошлом году КриРо побил бомбардирский рекорд Али Даеи, забившего 109 голов за сборную Ирана. На счету португальца уже 115 голов.

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