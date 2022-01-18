Диего Коста не хочет переходить в «Арсенал»

На днях появилась информация о возможном возвращении испанского нападающего Диего Косты в английскую Премьер-лигу. Интерес к 33-летнему голеадору проявляет лондонский «Арсенал».

Впрочем, самого футболиста не привлекает такой вариант продолжения карьеры. Диего хотел бы остаться в чемпионате Бразилии, где ранее выступал за «Атлетико Минейро». У Косты есть вариант трудоустройства в «Коринтиансе». Он хотел бы воссоединиться с Виллианом, с которым вместе выступал за «Челси».

За время, проведенное в «Атлетико Минейро», форвард сыграл 15 матчей в Серии А и забил четыре гола. Вместе с командой Диего стал чемпионом Бразилии.