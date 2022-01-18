«Ливерпуль», «Барселона» или «Бавария»: назван фаворит в борьбе за Саншеша

Португалец Ренату Саншеш, правами на которого владеет французский «Лилль», имеет заманчивый вариант продолжения карьеры в одном из английских топ-клубов. Об этом сообщают журналисты El Nacional.

В услугах 24-летнего исполнителя заинтересован «Ливерпуль». На игрока также претендуют каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария», однако мерсисайдцы считаются фаворитами в споре за игрока. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Саншеш имеет непродолжительный опыт выступлений на Туманном Альбионе. Ренату в сезоне-2017/2018 играл на правах аренды за «Суонси».