Милинкович-Савич - трансферная цель нескольких топ-клубов

Звезда римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, скорее всего, пойдет на повышение по карьерной лестнице. Интерес к сербскому футболисту проявляют сразу несколько европейских топ-клубов.

Согласно информации Sport Witness, на Сергея претендуют три гранда. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», туринском «Ювентусе» и миланском «Интере».

В «Лацио» понимают, что сохранить полузащитника будет крайне тяжело, а потому выставили на него ценник. «Орлы» рассчитывают выручить с продажи серба порядка 80 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича семь голов и восемь результативных передач в 27 играх.