«Манчестер Юнайтед» - о Роналду: «Наша великолепная «семёрка»

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на попадание звездного форварда команды Криштиану Роналду в символическую сборную 2021 года по версии международной федерации футбола (ФИФА).

«Хотим с гордостью представить члена сборной 2021 года – нашу великолепную «семёрку», - гласит сообщение пресс-службы «красных дьяволов».

Кроме попадания в дрим-тим, 36-летний португальский нападающий получил награду от ФИФА за рекорд по голам на международном уровне. КриРо превзошел достижение бывшего иранского нападающего Али Даеи (109 голов). Сейчас на счету Роналду 115 забитых мячей.